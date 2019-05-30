Депутаты Югры утвердили отчёт об исполнении бюджета 2018 года

Депутаты думы Югры утвердили в двух чтениях отчёт об исполнении бюджета региона в 2018 г., передаёт корреспондент Накануне.RU.

Доходы исполнены на 105% (270 млрд руб.), расходы – на 98% (232,8 млрд руб.). Депутат Виктор Сысун поинтересовался, увеличение бюджета – случайность или закономерность.

"В прошлом году мы из-за получения дополнительных доходов четыре раза корректировали – увеличили бюджет существенно. Он зависит от различных факторов – цен на нефть, курсообразования. Положительная динамика по налогам – результат нашей работы. Надеемся, что и в этом году мы не сбавим обороты. Не на всё мы можем влиять, но всё, что от нас зависит, мы делаем", - сказала глава департамента финансов Югры Вера Дюдина.

Депутаты единогласно утвердили отчёт в двух чтениях. Отметим, ранее спикер парламента Борис Хохряков заявил, что "в 2018 г. бюджет исполнен по доходам практически в полтора раза больше".

"Что касается расходной части, то она увеличена на 36%. Это позволило в конечном итоге исполнить бюджет на уровне почти 270 млрд руб.", - цитирует Хохрякова его пресс-секретарь Лилия Букаринова.

Она добавляет, что по итогам 2018 г. округ получил федеральный грант за то, что пополнение федерального бюджета превысило плановые показатели. Всего доля Югры в формировании бюджета страны – 26%, то есть каждый четвёртый рубль поступает в федеральную казну из ХМАО.