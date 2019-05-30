Депутаты Югры утвердили отчёт об исполнении бюджета 2018 года

26 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Дума ХМАО зал заседаний (2019) | Фото: Дума ХМАО

Депутаты Югры утвердили отчёт об исполнении бюджета 2018 года

Депутаты думы Югры утвердили в двух чтениях отчёт об исполнении бюджета региона в 2018 г., передаёт корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Доходы исполнены на 105% (270 млрд руб.), расходы – на 98% (232,8 млрд руб.). Депутат Виктор Сысун поинтересовался, увеличение бюджета – случайность или закономерность.

"В прошлом году мы из-за получения дополнительных доходов четыре раза корректировали – увеличили бюджет существенно. Он зависит от различных факторов – цен на нефть, курсообразования. Положительная динамика по налогам – результат нашей работы. Надеемся, что и в этом году мы не сбавим обороты. Не на всё мы можем влиять, но всё, что от нас зависит, мы делаем", - сказала глава департамента финансов Югры Вера Дюдина.

Дума ХМАО зал заседаний(2019)|Фото: Дума ХМАО

Депутаты единогласно утвердили отчёт в двух чтениях. Отметим, ранее спикер парламента Борис Хохряков заявил, что "в 2018 г. бюджет исполнен по доходам практически в полтора раза больше".

"Что касается расходной части, то она увеличена на 36%. Это позволило в конечном итоге исполнить бюджет на уровне почти 270 млрд руб.", - цитирует Хохрякова его пресс-секретарь Лилия Букаринова.

Она добавляет, что по итогам 2018 г. округ получил федеральный грант за то, что пополнение федерального бюджета превысило плановые показатели. Всего доля Югры в формировании бюджета страны – 26%, то есть каждый четвёртый рубль поступает в федеральную казну из ХМАО.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Депутаты Югры утвердили отчёт об исполнении бюджета 2018 года

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: бюджет ХМАО, отчёт, депутаты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети