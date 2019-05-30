Шумков поменял название должности детского омбудсмена и напомнил ей о ключевых задачах

Глава Зауралья Вадим Шумков изменил название должности детского омбудсмена в регионе, теперь Алена Лопатина - уполномоченный по правам ребенка в Курганской области, а не уполномоченный при губернаторе Курганской области по правам ребенка, как это было раньше.

Шумков напомнил чиновнице, что в первую очередь нужно заниматься защитой прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

"Нужно заниматься защитой прав детей в приемных семьях. Мы об этом с вами уже говорили в декабре, когда у нас была серия происшествий. Необходимо выполнять решения, которые тогда были приняты", - отметил Шумков.

Принятые решения - это повышение статуса принятия решения по усыновлению детей, проверка тех служб и людей, которые проводят психологическое тестирование родителей.

Также глава региона обратил внимание Лопатиной на профилактику социального сиротства.