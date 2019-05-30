26 Сентября 2020
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Общество Курганская область
Анна Кузнецова, Алена Лопатина (2018) | Фото:Накануне.RU

Шумков поменял название должности детского омбудсмена и напомнил ей о ключевых задачах

Глава Зауралья Вадим Шумков изменил название должности детского омбудсмена в регионе, теперь Алена Лопатина - уполномоченный по правам ребенка в Курганской области, а не уполномоченный при губернаторе Курганской области по правам ребенка, как это было раньше.

Шумков напомнил чиновнице, что в первую очередь нужно заниматься защитой прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

"Нужно заниматься защитой прав детей в приемных семьях. Мы об этом с вами уже говорили в декабре, когда у нас была серия происшествий. Необходимо выполнять решения, которые тогда были приняты", - отметил Шумков.

Принятые решения - это повышение статуса принятия решения по усыновлению детей, проверка тех служб и людей, которые проводят психологическое тестирование родителей.

Также глава региона обратил внимание Лопатиной на профилактику социального сиротства.

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Шумков поменял название должности детского омбудсмена и напомнил ей о ключевых задачах

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Теги: Вадим Шумков, Алена Лопатина, омбудсмен, должность, Курган, уполномоченный по правам ребенка



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