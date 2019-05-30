"Челси" забил четыре мяча "Арсеналу" и во второй раз выиграл Лигу Европы

Лондонский "Челси" стал победителем Лиги Европы УЕФА. В финальном матче, который состоялся в среду в Баку, команда разгромила своих земляков из "Арсенала" со счетом 4:1, передает корреспондент Накануне.RU.

В первом тайме голов не было. Зато во втором оказалось забито сразу пять мячей: в составе "синих" дублем отметился Эден Азар, еще по разу отличились Оливье Жиру и Педро Родригес. У "Арсенала" единственный гол провел Алекс Айуоби.

После матча Азар заявил, что он скорее всего покинет "Челси". Игроком уже давно интересуется мадридский "Реал". Также не исключено, что из клуба уйдет главный тренер Маурицио Сарри.

Стоит отметить, что "Челси" выиграл Лигу Европы во второй раз в своей истории - впервые клуб сделал это в 2013 году.