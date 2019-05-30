Тюменские депутаты обязали Моора отдельно отчитываться за "социалку"

Тюменская облдума внесла законопроект, по которому губернатору придется дополнительно выступать перед народными избранниками.

Депутаты внесли законопроект об обязательном публичном отчете главы региона за социальные сферы жизни региона по результатам независимой оценки качества оказываемых услуг населению.

Отметим, также губернатор отчитывается и о проделанной годовой работе. Теперь же ему придется отчитываться перед думой дважды.

Как передает корреспондент Накануне.RU, Александр Моор зачитает новую форму доклада на этом же заседании, 30 мая, после классического отчета.