Впервые за долгие годы зауральский бюджет был исполнен с профицитом

Впервые за очень долгое время бюджет Курганской области "не ушел в дефицит" - об этом свидетельствуют показатели.

С января по март этого года доходы региональной казны составили 8 млрд 396 млн 800 тыс. руб., в то время как расходы - 8 млрд 339 млн 300 тыс. руб.

За первый квартал 2019 года бюджет исполнен с профицитом в 57,5 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Зауралья.

Доходы казны исполнены на 19,7% к годовым показателям - по сравнению с тем же периодом прошлого года отмечается снижение на 61,4 млн руб.

"Поступление налоговых и неналоговых доходов в казну Курганской области за отчетный период составило 4 млрд 33 млн 100 тыс. руб., что на 1,2% выше аналогичного периода 2018 года", - добавили в правительстве.