В Югру едет министр спорта и известные спортсмены прошлых лет

В Ханты-Мансийске ждут визита министра спорта РФ Павла Колобкова, полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова, а также выдающихся спортсменов прошлых лет, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей.

Среди спортсменов, которые посетят автономный округ, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, десятикратная чемпионка мира Ирина Роднина, борец классического стиля, трехкратный победитель Олимпийских игр, девятикратный чемпион мира Александр Карелин, двукратный олимпийский чемпион по хоккею, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA Николай Валуев, трехкратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов и другие. В Играх примут участие более 610 юных спортсменов из 60 стран

Почетные гости прибудут в столицу Югры на V Всемирные игры юных соотечественников – международные спортивные соревнования среди детей соотечественников, проживающих за рубежом. Игры пройдут в регионе с 31 мая по 6 июня. Их цель - укрепление международных спортивных и гуманитарных связей и популяризации здорового образа жизни среди подрастающего поколения. Участниками игр станут более 610 спортсменов из 60 стран Европы, Азии, Америки.

В течение недели участники будут соревноваться в популярных школьных видах спорта: баскетбол 3x3, мини-футбол, волейбол, шахматы, настольный теннис, художественная гимнастика и плавание. Игры пройдут в центре развития теннисного спорта, ледовом дворце спорта, на открытом стадионе "Югра-Атлетикс", а также в Югорской шахматной академии.

Помимо соревнований для юных спортсменов предусмотрена обширная культурно-образовательная программа. С ними будут работать волонтеры программы "Послы русского языка в мире", которые с помощью игр и интерактивных занятий раскрывоют мир русской культуры и языка, познакомят с возможностями образования в России.

Церемония открытия состоится 1 июня в концертно-театральном центре "Югра-Классик" , здесь же 5 июня пройдут награждение и церемония закрытия соревнований.