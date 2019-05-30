Врачи пензенской областной "скорой" остановили "итальянскую забастовку"

Работники "Пензенской областной станции скорой медицинской помощи" приостановили "итальянскую забастовку", которую начали 27 мая.

Как сообщили Накануне.RU в профсоюзе "Действие", это произошло после переговоров с и. о министра здравоохранения Оксаной Чижовой и главным врачом Владимиром Атякшевым.

По ряду пунктов коллективного обращения достигнуто согласие: снятие необоснованных выговоров, согласие на доплату 100% к окладу при работе в неполной бригаде, включение представителей профсоюзов в комиссии по распределению стимулирующих выплат и вынесения дисциплинарных взысканий, создание рабочей группы.

Кроме того, подчеркнули в профсоюзе, определена цель рабочей группы по пересмотру системы оплаты труда - достижение уровня зарплаты фельдшеров, анестезистов и водителей не менее 100 процентов от средней по региону на одну ставку.

После встречи в профсоюзе решили отказаться от запланированного на 3 мая массового пикета.

Ранее забастовку проводили сотрудники "скорой помощи" ЦРБ города Окуловка Новгородской области.

Напомним, врачи требуют повысить им заработные платы на 100% - сейчас они получают 13 тыс. руб. в месяц. Протестами заинтересовались в МВД: в больницу приехал наряд полиции, который опросил бастующих, а затем задержал координатора протестной акции из "Альянса врачей" Павла Зеленского.

В региональном Минздраве уверяют, что никакой забастовки нет, а больница якобы работает в штатном режиме.