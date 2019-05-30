26 Сентября 2020
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У здания дежурят автомобили &quot;скорой помощи&quot; (2018) | Фото:Накануне.RU

Врачи пензенской областной "скорой" остановили "итальянскую забастовку"

Работники "Пензенской областной станции скорой медицинской помощи" приостановили "итальянскую забастовку", которую начали 27 мая.

Как сообщили Накануне.RU в профсоюзе "Действие", это произошло после переговоров с и. о министра здравоохранения Оксаной Чижовой и главным врачом Владимиром Атякшевым.

По ряду пунктов коллективного обращения достигнуто согласие: снятие необоснованных выговоров, согласие на доплату 100% к окладу при работе в неполной бригаде, включение представителей профсоюзов в комиссии по распределению стимулирующих выплат и вынесения дисциплинарных взысканий, создание рабочей группы.

Кроме того, подчеркнули в профсоюзе, определена цель рабочей группы по пересмотру системы оплаты труда - достижение уровня зарплаты фельдшеров, анестезистов и водителей не менее 100 процентов от средней по региону на одну ставку.

После встречи в профсоюзе решили отказаться от запланированного на 3 мая массового пикета.

Ранее забастовку проводили сотрудники "скорой помощи" ЦРБ города Окуловка Новгородской области.

Напомним, врачи требуют повысить им заработные платы на 100% - сейчас они получают 13 тыс. руб. в месяц. Протестами заинтересовались в МВД: в больницу приехал наряд полиции, который опросил бастующих, а затем задержал координатора протестной акции из "Альянса врачей" Павла Зеленского.

В региональном Минздраве уверяют, что никакой забастовки нет, а больница якобы работает в штатном режиме.

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Врачи пензенской областной "скорой" остановили "итальянскую забастовку"

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Теги: итальянская забастовка, пенза, скорая помощь



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Ранее 02.07.2019 10:18 Мск Работникам пензенской "скорой" пообещали повысить зарплату
Ранее 27.06.2019 09:12 Мск После "итальянской" забастовки и массового пикета: водителям скорой помощи Пензы ввели доплаты

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