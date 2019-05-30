Зауральские приставы "нарисовали" портрет классического должника

Судебные приставы Курганской области рассказали о среднестатистическом должнике по алиментам.

Оказывается, это мужчина 38 лет, работающий, но не имеющий имущества, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Курганской области.

Среди почти 6 тыс. должников безработными являются около 2,5 тыс. человек.

В большинстве случаев, приставы заставляют алиментщиков погасить долг с помощью ареста его автомобиля.

Что касается представительниц слабого пола, то здесь ситуация похожая - среднестатистическая должница - это безработная 37-летняя женщина, однако с эффективной мерой дело здесь обстоит сложнее. Если должница трудоустроена, то с нее вычитают деньги из дохода. После уже идут такие меры принудительного взыскания, как арест имущества, привлечение к административной и уголовной ответственности.