26 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
челябинская городская свалка (2018) | Фото: Накануне.RU

Челябинцам предложили самим решить, что построить на месте закрытой городской свалки

В Челябинске объявлен конкурс на лучшую идею проекта использования рекультивированной городской свалки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 26 августа. Призовой фонд конкурса составляет 50 тыс. руб. Лучшая идея будет передана на рассмотрение в ФГУП "РосРАО".

Напомним, челябинская свалка занимает площадь 55 гектаров и в некоторых местах достигает 40 метров высотой. За годы ее работы там накопилось 17,5 млн кубометров отходов. Рекультивация объекта пройдет в три этапа: подготовительный, технический и биологический.

Технический этап рекультивации челябинской городской свалки начнется в 2020 году. Свалку засыплют грунтом, накроют специальным гидроизоляционным материалом и высадят растительность. В результате объект превратится в зеленый холм, однако полностью безопасным он станет через два десятка лет.

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Челябинцам предложили самим решить, что построить на месте закрытой городской свалки

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Теги: свалка, рекультивация, подрядчик, проект, Росрао, конкурс,



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Развитие сюжета:

Ранее 15.07.2019 14:00 Мск В Челябинске начался подготовительный этап рекультивации городской свалки
Ранее 04.07.2019 13:40 Мск Ликвидация городской свалки Челябинска может затянуться из-за отсутствия денег

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.05.2019 19:15 Мск Через 20 лет объект будет полностью безопасен. В Челябинске представили проект рекультивации городской свалки

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