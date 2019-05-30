Челябинцам предложили самим решить, что построить на месте закрытой городской свалки

В Челябинске объявлен конкурс на лучшую идею проекта использования рекультивированной городской свалки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 26 августа. Призовой фонд конкурса составляет 50 тыс. руб. Лучшая идея будет передана на рассмотрение в ФГУП "РосРАО".

Напомним, челябинская свалка занимает площадь 55 гектаров и в некоторых местах достигает 40 метров высотой. За годы ее работы там накопилось 17,5 млн кубометров отходов. Рекультивация объекта пройдет в три этапа: подготовительный, технический и биологический.

Технический этап рекультивации челябинской городской свалки начнется в 2020 году. Свалку засыплют грунтом, накроют специальным гидроизоляционным материалом и высадят растительность. В результате объект превратится в зеленый холм, однако полностью безопасным он станет через два десятка лет.