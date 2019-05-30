Мэрия Екатеринбурга: проведение референдума по строительству храма невозможно

В мэрии Екатеринбурга заявили, что проведение референдума по вопросу места строительства храма святой Екатерины является невозможным. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом рассказал исполняющий обязанности начальника правового департамента администрации города Александр Громут.

По данным юриста, чье заявление опубликовано на официальном портале мэрии, референдум проводится исключительно в целях решения непосредственно населением муниципального образования вопросов местного значения (статья 12 городского устава).

"При принятии решения о строительстве храма был соблюден ряд юридических процедур и приняты соответствующие правовые акты (внесены изменения в правила землепользования и застройки, утвержден проект планировки территории, выдано разрешение на строительство и другие). Отмена строительства храма на утвержденной площадке потребует, в первую очередь, соблюдения процедуры отмены принятых в связи с этим правовых актов, что само по себе вопросом местного значения не является и не может быть вынесено на референдум", - пояснил Громут.

Он отметил, что с юридической точки зрения допустимым будет проведение опроса в формате, определенном статьей 22 устава Екатеринбурга. Опрос проводится по месту жительства, в данном случае (по аналогии с процедурой выборов или референдума) будут определены участки для голосования по месту жительства.

"Опрос проводится только среди жителей Екатеринбурга, которые при заполнении опросного листа должны предъявить паспорт и поставить подпись в опросном листе", - разъяснил юрист.

По его мнению, это исключает возможность двойного голосования или подвоз на участки сторонников тех или иных групп и обеспечивает объективность подсчета голосов. В дальнейшем итоги опроса должны быть рассмотрены на заседании городской думы, которая принимает решение утвердить протокол опроса или отказать в его утверждении.

"В случае невозможности принятия решения в том варианте, за который высказалось большинство граждан при опросе, дума и глава Екатеринбурга обязаны в течение 10 дней после принятия решения довести через средства массовой информации до населения мотивированные причины принятия такого решения", - уточнил Громут, добавив, что это исключает возможность не учитывать мнение людей.

"При таких обстоятельствах именно опрос в формате, установленном уставом Екатеринбурга, является юридически правильной формой учета мнения населения по вопросу строительства храма и выбора участка для его строительства", - заключил он.

Напомним, в мэрию Екатеринбурга поступило около 9 тысяч предложений по площадкам для храма. Сегодня в 11.00 сбор предложений завершается.