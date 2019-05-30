Счетная палата заявила о неэффективности особых экономических зон

26 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    часы для юноши вот

Экономика В России
Счетная палата РФ (2018) | Фото: nakanune.ru

Счетная палата заявила о неэффективности особых экономических зон

Особые экономические зоны не стали двигателем российского экспорта, заявила Счетная палата. Несмотря на неэффективность механизма, компании-резиденты благодаря преференциям в 2013-2016 гг. сэкономили на платежах 27 млрд руб., передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Товары резидентов ОЭЗ практически не выходят на внешние рынки, говорится в бюллетене СП, они остаются на территории ЕАЭС. В 2013-16 гг. стоимостной объем продукции, направленной на экспорт, не превысил 8%.

Компании чаще всего компании занимаются реимпортом - ввозом переработанной на территории ОЭЗ продукции в страны Таможенного союза без уплаты таможенных пошлин. До 2016 г. за счет освобождения от платежей компании сэкономили 27 млрд руб., но после 2017 г. под эту процедуру стали попадать только товары, полностью изготовленные из продукции ЕАЭС или оставшиеся в неизменном виде. После этого новшества ввоз продукции на территории ОЭЗ и вывоз товаров сократился более чем в два раза.

Счетная палата не первый раз заявляет о неэффективной работе компаний особых зон. Кроме того, аудиторы отмечали, что объекты инфраструктуры в ОЭЗ загружены менее чем наполовину, хотя на создание и развитие в России особых экономических зон в 2005-2017 годах государство потратило 201 млрд руб.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Счетная палата заявила о неэффективности особых экономических зон

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: особые экономические зоны, Счетная палата



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.03.2019 09:19 Мск В работе ОЭЗ обнаружили новые проблемы - "саботируют" развитие экспорта
Ранее 29.01.2019 09:15 Мск Дума Екатеринбурга освободила от земельного налога бывший Центральный стадион и "Титановую долину"
Ранее 24.01.2019 09:59 Мск Думе Екатеринбурга предложено льготировать бывший Центральный стадион и "Титановую долину"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети