Счетная палата заявила о неэффективности особых экономических зон

Особые экономические зоны не стали двигателем российского экспорта, заявила Счетная палата. Несмотря на неэффективность механизма, компании-резиденты благодаря преференциям в 2013-2016 гг. сэкономили на платежах 27 млрд руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Товары резидентов ОЭЗ практически не выходят на внешние рынки, говорится в бюллетене СП, они остаются на территории ЕАЭС. В 2013-16 гг. стоимостной объем продукции, направленной на экспорт, не превысил 8%.

Компании чаще всего компании занимаются реимпортом - ввозом переработанной на территории ОЭЗ продукции в страны Таможенного союза без уплаты таможенных пошлин. До 2016 г. за счет освобождения от платежей компании сэкономили 27 млрд руб., но после 2017 г. под эту процедуру стали попадать только товары, полностью изготовленные из продукции ЕАЭС или оставшиеся в неизменном виде. После этого новшества ввоз продукции на территории ОЭЗ и вывоз товаров сократился более чем в два раза.

Счетная палата не первый раз заявляет о неэффективной работе компаний особых зон. Кроме того, аудиторы отмечали, что объекты инфраструктуры в ОЭЗ загружены менее чем наполовину, хотя на создание и развитие в России особых экономических зон в 2005-2017 годах государство потратило 201 млрд руб.