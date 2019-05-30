26 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Gucci Гуччи платье репродуктивные органы (2019) | Фото:instagram.com/gucci

Gucci выпустил платье с вышитыми женскими половыми органами

Итальянский люксовый бренд Gucci решил побороться за гендерное равенство очень экстравагантным способом. В новой круизной коллекции креативный директор модного дома Алессандро Микеле представил плиссированное платье с длинным рукавом, на юбке которого вышиты репродуктивные женские органы: матка, влагалище, яичники изображены в визе розовых цветов из пайеток.

"Так креативный директор видит свободу, равенство и самовыражение. С момента основания в 2013 году фонда Chime for Change (выступает за гендерное равенство – прим. ред.) Gucci поддерживает девушек и женщин, финансируя проекты по всему миру в поддержку сексуальных и репродуктивных прав, материнского здоровья и индивидуального выбора", - описывается наряд.

Gucci Ð“ÑƒÑ‡Ñ‡Ð¸ Ð¿Ð»Ð°Ñ‚ÑŒÐµ Ñ€ÐµÐ¿Ñ€Ð¾Ð´ÑƒÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½Ñ‹Ðµ Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ñ‹|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:instagram.com/gucci

Правда, не все поклонники бренда и фэшониста восприняли посыл креативного директора. Кто-то в восхищении, а кто-то не может понять, почему платье за несколько тысяч долларов становится средством выражения манифеста, поддерживаемого дизайнером.  

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Gucci выпустил платье с вышитыми женскими половыми органами

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Теги: gucci, репродуктивные органы, манифест, гендерное равенство, высокая мода, тяжелый люкс



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