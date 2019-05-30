Билеты в плацкарт в летний сезон подорожали в два раза

Билеты на летние месяцы в плацкартные вагоны серьезно подорожали. Рост цен достигает 65-100%, в ситуацию попросили вмещаться ФАС.

К антимонопольщикам обратилось Общероссийское объединение пассажиров. По данным общественников, самый стремительный рост в июне-июле 2019 г. зафиксирован на направлениях Москва–Калининград (+100%, 4021 руб.), Москва–Адлер (+97%, 4143 руб.) и Новосибирск–Томск (+93%, 1507 руб.). Значительно повысились цены на билеты из Москвы в Петербург.

Федеральная пассажирская компания отрицает рост цен, там отмечают, что тарифы устанавливаются государством, пишут "Известия". Разницу в ценах там объясняют сезонной индексацией и скидочными акциями. Например, с середины июня по 1 сентября применяется повышающий коэффициент и цена билетов увеличивается на 20%.

В случае, если ФАС обнаружит нарушение порядка ценообразования, должностным лицам грозит штраф 50 тыс. руб. или дисквалификация на срок до трех лет.

Как ранее сообщало Накануне.RU, из-за роста цен на керосин с начала года в России резко подорожали авиабилеты.