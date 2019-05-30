Собчак подставила блогера Варламова, объявив о его "выдвижении" в губернаторы Петербурга

Конфуз накануне случился с блогером Ильей Варламовым. На его странице в Instagram в какой-то момент появилось сообщение, что он идет на выборы главы Санкт-Петербурга и даже назначил руководителя штаба своей избирательной кампании. Правда, пользователей смутил тот факт, что Варламов собирается стать "мэром", хотя, по традиции, на посту главы города находится губернатор.

А потом и вовсе выяснилось, что никуда Варламов не выдвигается – его просто подставила Ксения Собчак. Вот что блогер написал в Instagram спустя несколько часов: "Господа, сегодня ко мне в гости пришла Ксения Собчак и предложила сыграть со мной в одну игру... Я согласился... ничто не предвещало беды! Надо было обменяться телефонами и каждый пишет пост друг другу в Инст. По правилам нельзя удалять и как-то комментировать час. Как вы поняли... этот пост написала Ксения. Я не выдвигаюсь в мэры Санкт-Петербурга, так как в Петербурге нет должности мэра, в губернаторы я тоже не выдвигаюсь. Прошу прощения у СМИ".

Ранее Варламов пытался баллотироваться в мэры Омска, но не прошел подписную кампанию. В целом урбанистика и обустройство городов является одной из сфер интересов Варламова, а его блог является популярным, поэтому в новость с выдвижением поверили многие.