Собчак подставила блогера Варламова, объявив о его "выдвижении" в губернаторы Петербурга

26 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Северо-Западный ФО В России
Владимир Путин, пресс-конференция, Ксения Собчак (2017) | Фото: Россия 1

Собчак подставила блогера Варламова, объявив о его "выдвижении" в губернаторы Петербурга

Конфуз накануне случился с блогером Ильей Варламовым. На его странице в Instagram в какой-то момент появилось сообщение, что он идет на выборы главы Санкт-Петербурга и даже назначил руководителя штаба своей избирательной кампании. Правда, пользователей смутил тот факт, что Варламов собирается стать "мэром", хотя, по традиции, на посту главы города находится губернатор.

А потом и вовсе выяснилось, что никуда Варламов не выдвигается – его просто подставила Ксения Собчак. Вот что блогер написал в Instagram спустя несколько часов: "Господа, сегодня ко мне в гости пришла Ксения Собчак и предложила сыграть со мной в одну игру... Я согласился... ничто не предвещало беды! Надо было обменяться телефонами и каждый пишет пост друг другу в Инст. По правилам нельзя удалять и как-то комментировать час. Как вы поняли... этот пост написала Ксения. Я не выдвигаюсь в мэры Санкт-Петербурга, так как в Петербурге нет должности мэра, в губернаторы я тоже не выдвигаюсь. Прошу прощения у СМИ".

Ранее Варламов пытался баллотироваться в мэры Омска, но не прошел подписную кампанию. В целом урбанистика и обустройство городов является одной из сфер интересов Варламова, а его блог является популярным, поэтому в новость с выдвижением поверили многие.