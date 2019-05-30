Социологи: вырос рейтинг идущих на выборы губернаторов

Руководитель Вологодской области Олег Кувшинников и врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пока не гарантировали себе победу в первом туре сентябрьских губернаторских выборов.

Таковы данные ВЦИОМа и ФОМа. За Кувшинникова готовы проголосовать 51% от тех, кто намерен принять участие в выборах, а за Беглова – 54%. Кроме них менее 60% голосов пока набирают волгоградский губернатор Андрей Бочаров (58%) и врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин (59%).

Самые высокие показатели – у трех врио губернаторов: забайкальского Александра Осипова (84%), курганского Вадима Шумкова (82%) и курского Романа Старовойта (81%). Явка, по расчетам социологов, может составить от 33% (Ставропольский край) до 46% (Сахалин).

У действующих губернаторов выше антирейтинг и ниже электоральный потенциал, а это доказывает, что избиратели возлагают надежды на новых губернаторов – это люди новой управленческой культуры и жители регионов это оценили, полагает директор проектов ФОМа Лариса Паутова: "Например, Курганская область – один из самых депрессивных регионов, там один из самых высоких уровней неудовлетворенности ситуацией. Получается такой интересный баланс между тем, что люди чувствуют себя плохо, и высокой поддержкой нового губернатора – это интрига, за которой мы будем наблюдать", пишет газета "Ведомости".