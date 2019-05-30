В Екатеринбурге осудили налетчиков, ограбивших павильоны сотовой связи

В Екатеринбурге вынесен приговор группе налетчиков, которые совершили разбойное нападение на павильоны сотовой связи.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР региона, 7 сентября 2017 года семеро подсудимых, некоторые из которых были вооружены деревянными палками, зашли в торговый центр по улице Амундсена. Часть злоумышленников избила двух охранников, а остальные стали вскрывать закрытые павильоны сотовой связи.

В результате нападения молодым людям удалось похитить сотовые телефоны на сумму 900 тыс. руб.

Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 лет до 6 лет и 4 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

В данную группу всего входило 12 человек, в том числе несовершеннолетние. Последние получили сроки ранее.