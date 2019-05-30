26 Сентября 2020
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суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге осудили налетчиков, ограбивших павильоны сотовой связи

В Екатеринбурге вынесен приговор группе налетчиков, которые совершили разбойное нападение на павильоны сотовой связи.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР региона, 7 сентября 2017 года семеро подсудимых, некоторые из которых были вооружены деревянными палками, зашли в торговый центр по улице Амундсена. Часть злоумышленников избила двух охранников, а остальные стали вскрывать закрытые павильоны сотовой связи.

В результате нападения молодым людям удалось похитить сотовые телефоны на сумму 900 тыс. руб.

Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 лет до 6 лет и 4 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

В данную группу всего входило 12 человек, в том числе несовершеннолетние. Последние получили сроки ранее.

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В Екатеринбурге осудили налетчиков, ограбивших павильоны сотовой связи

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Теги: Екатеринбург, разбой, ограбление



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