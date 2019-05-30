В Екатеринбурге осудили налетчиков, ограбивших павильоны сотовой связи
В Екатеринбурге вынесен приговор группе налетчиков, которые совершили разбойное нападение на павильоны сотовой связи.
Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР региона, 7 сентября 2017 года семеро подсудимых, некоторые из которых были вооружены деревянными палками, зашли в торговый центр по улице Амундсена. Часть злоумышленников избила двух охранников, а остальные стали вскрывать закрытые павильоны сотовой связи.
В результате нападения молодым людям удалось похитить сотовые телефоны на сумму 900 тыс. руб.
Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 лет до 6 лет и 4 месяцев в исправительной колонии строгого режима.
В данную группу всего входило 12 человек, в том числе несовершеннолетние. Последние получили сроки ранее.