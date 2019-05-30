ВЦИОМ сообщил о росте рейтинга Путина

За последние пять месяцев рейтинг президента РФ Владимира Путина вырос.

Такое заявление сделал глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров.

В январе 2019 года деятельность главы государства одобряли 62% россиян, тогда как в мае - 66%. При этом число не одобряющих деятельность Путина снизилось с 29 до 25%. "То есть мы наблюдаем рост", — отметил Федоров, сообщает Rambler News Service.

Днем ранее ВЦИОМ обновил рейтинг доверия политикам, который еженедельно показывает, насколько сильно граждане доверяют и наоборот не доверяют тем или иным лицам, участвующим в политической жизни страны. Так, середина мая ознаменовала падение рейтинга президента Владимира Путина до исторического минимума за 13 лет. ВЦИОМ показывает динамику за год: если до пенсионной "реформы" в мае 2018 года показатель был равен 47,4%, то уже через месяц — в конце июня — он упал до 37,9%. Сейчас падение усилилось — до 31,7%.

Вместе с президентом поползли вниз рейтинги и других первых лиц – Дмитрия Медведева (12,5% в мае 2018 года, 7,6% в мае 2019), Сергея Шойгу (20,8% против 14,8% соответственно) и даже Сергея Лаврова (16,6% против 13%). Рейтинг лидера КПРФ Геннадия Зюганова, напротив, хоть незначительно, но вырос (4,9% и 5,5%).