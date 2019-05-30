26 Сентября 2020
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(2005) | Фото: www.ural-chel.ru

Стало известно о крупной афере с пенсиями россиян

В России вскрылась крупная афера, в результате которой пострадали 500 тыс. жителей страны.

Преступления вскрыл Пенсионный фонд. Злоумышленники переводили накопления россиян между негосударственными пенсионными фондами. В конце прошлого года в ПФР заметили рост заявлений от людей, которые хотели перевести свои пенсионные накопления из одного НПФ в другой.

Большая часть заявителей хотела перевести средства в фонды "Согласие", ВТБ, "Социум", а также "Газфонд". Неизвестные подделывали подписи двадцати двух нотариусов, которые "заверяли" по тысяче обращений о переводе ежедневно. Федеральная нотариальная палата провела свою проверку, в результате которой выяснилось, что ни один из юристов на самом деле в аферах участия не принимал.

Чтобы вернуть свои накопления, россиянам придется лично обращаться в негосударственный пенсионный фонд, куда перевели деньги, и просить у его представителей доказательства законности операции. В дальнейшем жертвам махинаций нужно будет писать жалобу в ПФР или обращаться в суды, сообщает "Московский комсомолец".

В конце апреля стало известно о том, что Центробанк России выявил факты манипулирования рынком ценных бумаг со стороны структур "КИТ Финанса".

Как сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, сделки проводились между подконтрольной "КИТ Финансу" компанией "КИТ Финанс Трейд" и управляющей компанией "Тринфико". Операции регулярно совершались с 68 выпусками облигаций.

В результате это привело к убыткам НПФ "Аквилон". "КИТ Финанс Трейд" брала в РЕПО ценные бумаги и продавала их "Тринфико" по цене выше рыночной. После нескольких дней проводилась обратная операция продажи за счёт пенсионных средств тех же самых бумаг в том же самом количестве.

Исполнителями схемных сделок выступали трейдер "КИТ Финанс Трейд" Вадим Дорофеев и начальник отдела продаж "Тринфико" Фарит Закиро, которые осуществили 653 подобные операции в период с 10 марта-22 декабря 2015 года. Убыток НПФ из-за таких сделок составил 57 млн руб.

Факты манипулирования установлены в отношении бумаг 13 Россельхозбанка, АИЖК, Росбанка, РЖД, Газпромбанка, "Газпрома", "Альфа-Банка", НМЛК и других.

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Стало известно о крупной афере с пенсиями россиян

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Теги: пенсия, пенсионная реформа, пенсионный возраст



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Развитие сюжета:

Ранее 13.09.2019 12:00 Мск СМИ сообщили о расследовании аферы с пенсионными деньгами 500 тысяч россиян

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