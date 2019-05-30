Российские космонавты забрали полотенце из космоса

Космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко и Алексей Овчинин вышли в открытый космос для проведения работ на внешней поверхности Международной космической станции.

Космонавты забрали полотенце, которое было оставлено снаружи 10 лет назад. Им протирали скафандры, которые испачкались во время работ в открытом космосе. Теперь это полотенце доставят на Землю для изучения.

Также Кононенко и Овчинин вынесли за пределы МКС фотографию Алексея Леонова — первого человека, вышедшего в открытый космос. Так космонавты поздравили Леонова с предстоящим юбилеем. 30 мая ему исполняется 85 лет.

Космонавты также взяли пробы с поверхности станции, чтобы оценить возможные микроповреждения обшивки, сообщает Lenta.ru.

Напомним, 30 августа прошлого года на станции произошла утечка воздуха. Специалистам удалось выявить место разгерметизации. Им оказался боковой отсек "Союза МС-09".

Сначала сообщалось, что разгерметизация произошла из-за производственного брака. Однако затем глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что обшивка "Союза" была повреждена сверлом.

20 декабря экипаж "Союза МС-09" доставил на Землю улики, необходимые для расследования причин появления "дырки".