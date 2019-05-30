26 Сентября 2020
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пенсия деньги (2013) | Фото:

Россиянам зачтут зарубежный стаж при расчете пенсий

При начислении пенсий россиян будет учитываться весь стаж на территории любой страны Евразийского союза.

Как сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС), в настоящее время ведется подготовка такого соглашения.

"Для нас, по большому счету, и для этого человека будет не важно, где конкретно он работал, главное — чтобы были соответствующие документы, подтверждающие этот стаж. Вступление в силу этого документа позволит в более полном объеме обеспечить права и интересы граждан наших государств",— сказал глава государства.

Документ сейчас разрабатывает евразийская комиссия. Предварительный срок вступления его в силу пока не сообщается, пишет "Коммерсант".

Тем временем, с 26 мая вступил в силу приказ министерства труда, который уточняет правила расчета социальной доплаты к пенсии.

Данный документ дополняет принятый в апреле 2019 года закон о новых правилах индексации пенсий ниже прожиточного минимума. Согласно приказу, в первую очередь будут устанавливать социальную доплату, которая приравняет пенсию к уровню прожиточного минимума, и только потом будет проводиться индексация. Это позволит выплачивать пенсии выше прожиточного минимума, сообщает "Российская газета".

Напомним, поручение президента России о перерасчете пенсий до 1 июля 2019 года коснется 12% неработающих пенсионеров. На это будет потрачено в ближайшие 5 лет 120 млрд руб. Пенсии должны индексироваться сверх прожиточного минимума пенсионера – этот принцип одобрила после послания Владимира Путина комиссия по законопроектной деятельности кабмина. Доплата неучтенных при пересчете сумм будет выплачиваться с 1 января 2019 года.

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Россиянам зачтут зарубежный стаж при расчете пенсий

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Теги: стаж, пенсии, ЕАЭС



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