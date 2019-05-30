Россия ответила на обвинения Вашингтона в нарушении моратория на ядерные испытания

В постпредстве РФ при международных организациях в Вене прокомментировали обвинения американских властей в адрес Москвы в нарушении моратория на ядерные испытания.

По словам постпреда Михаила Ульянова, обращает на себя внимание использование американской стороной слова "возможно". "Нечто подобное мы слышали в связи с делом Скрипалей: "вероятно", "весьма вероятно". Из уст официального лица подобные заявления звучат крайне несолидно. <…> Если нет стопроцентной уверенности и неопровержимых доказательств, бросаться такими обвинениями просто неприлично", сказал дипломат.

По его словам, обвиняя Россию, Вашингтон пытается отвлечь внимание от своей деструктивной линии по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщает РИА "Новости".

Ранее глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли — младший сообщил, что, по мнению США, Москва не соблюдает мораторий на ядерные испытания.

Тем временем, в США начали производить компоненты оружия, запрещённого Договором о ракетах средней и меньшей дальности. По словам официального представителя Пентагона, разработка и производство ракет финансируются из федерального бюджета Соединённых Штатов. Уже в текущем году ожидаются испытания двух типов ракет. Баллистические ракеты средней дальности могут быть развёрнуты на острове Гуам, и таким образом представлять угрозу не только для России, но и для КНР.

Ранее Вашингтон выдвинул России ультиматум с требованием уничтожить ракеты 9М729. Компромисса достичь не удалось, и указ о приостановлении Россией ДРСМД 4 марта подписал президент РФ Владимир Путин.

Напомним, что о нераспространении ядерного оружия 190 стран договорились еще в 1968 году, договор был засвидетельствован и одобрен Генеральной Ассамблеей ООН. В договор не вступили Индия, Пакистан, Израиль, о своем выходе из него заявила КНДР. В договоре есть статьи, которые препятствуют распространению ядерного оружия, рассматривают возможности для "мирного" использования ядерной энергии.