Россия ответила на обвинения Вашингтона в нарушении моратория на ядерные испытания

26 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    чемоданы на колесах распродажа вот тут

Политика В России
(2006) | Фото: gazeta.ru

Россия ответила на обвинения Вашингтона в нарушении моратория на ядерные испытания

В постпредстве РФ при международных организациях в Вене прокомментировали обвинения американских властей в адрес Москвы в нарушении моратория на ядерные испытания.

По словам постпреда Михаила Ульянова, обращает на себя внимание использование американской стороной слова "возможно". "Нечто подобное мы слышали в связи с делом Скрипалей: "вероятно", "весьма вероятно". Из уст официального лица подобные заявления звучат крайне несолидно. <…> Если нет стопроцентной уверенности и неопровержимых доказательств, бросаться такими обвинениями просто неприлично", сказал дипломат.

По его словам, обвиняя Россию, Вашингтон пытается отвлечь внимание от своей деструктивной линии по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщает РИА "Новости".

Ранее глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли — младший сообщил, что, по мнению США, Москва не соблюдает мораторий на ядерные испытания.

Тем временем, в США начали производить компоненты оружия, запрещённого Договором о ракетах средней и меньшей дальности. По словам официального представителя Пентагона, разработка и производство ракет финансируются из федерального бюджета Соединённых Штатов. Уже в текущем году ожидаются испытания двух типов ракет. Баллистические ракеты средней дальности могут быть развёрнуты на острове Гуам, и таким образом представлять угрозу не только для России, но и для КНР.

Ранее Вашингтон выдвинул России ультиматум с требованием уничтожить ракеты 9М729. Компромисса достичь не удалось, и указ о приостановлении Россией ДРСМД 4 марта подписал президент РФ Владимир Путин.

Напомним, что о нераспространении ядерного оружия 190 стран договорились еще в 1968 году, договор был засвидетельствован и одобрен Генеральной Ассамблеей ООН. В договор не вступили Индия, Пакистан, Израиль, о своем выходе из него заявила КНДР. В договоре есть статьи, которые препятствуют распространению ядерного оружия, рассматривают возможности для "мирного" использования ядерной энергии.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Россия ответила на обвинения Вашингтона в нарушении моратория на ядерные испытания

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ядерные испытания, США, оружие



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети