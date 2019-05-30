В правительстве Хабаровского края удивлены обвинениями авиакомпании "Аэрофлот" в адрес губернатора Фургала

Власти Хабаровского края не согласны с обвинениями "Аэрофлота" в адрес губернатора Сергея Фургала о возможных причинах катастрофы Superjet-100.

Глава региона 29 мая заявил, что человеческий фактор стал возможной причиной катастрофы "Суперджета" в Шереметьево. Он сослался на техническое заключение, которое поступило в краевое министерство транспорта – в нем, якобы, перечислены ошибки пилотов.

"Я, как министр транспорта Хабаровского края, получил официальный документ с информацией по безопасности полетов №7 от заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта о том, что самолет попал в грозу. При этом был зафиксирован отказ радиосвязи, и, соответственно, экипаж попал в особый случай полета. К сожалению, экипаж установил аварийный код только во время снижения и захода на посадку, поэтому аэропорт Шереметьево не успел подготовить полосу к аварийной посадке", - говорится в комментарии министра транспорта и дорожного хозяйства края Валерия Немытова.

Он сообщил, что в правительстве региона не обвиняют "Аэрофлот" и сотрудников авиакомпании. "Мы ждем, когда будет официальный отчет МАК, только тогда можно будет говорить о причине катастрофы. Но опять же не о вине. Вину устанавливают уже следственные органы, которые имеют на руках полный отчет МАК. Мы же сейчас основываемся на официальных данных, которые получили эксплуатанты, то есть авиакомпании", - отметил министр.

Напомним, в эфире местного телевидения Фургал рассказал о поездке в Комсомольск-на-Амуре, где на заводе КнААЗ собираются SSJ-100.

"Нам пришло официальное заключение, что технически самолет был в идеальном состоянии. Что произошло? На высокой скорости пилоты по неопытности или на нервном срыве совершили ряд ошибок. Первая ошибка — под неправильным углом на высокой скорости начали садиться. На третьем ударе стойками пробили крылья, баки. Полилось топливо, и самолет загорелся. До последней минуты двигатели работали нормально. Официальное заключение комиссии: самолет технически был полностью исправен. Это стопроцентно человеческий фактор",— сказал губернатор.

В "Аэрофлоте" расценили слова губернатора как "давление на следствие".

"Аэрофлот считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы рейса SU1492 Москва - Мурманск – "это на 100% человеческий фактор" неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного Авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение", - говорится в заявлении перевозчика.

Напомним, 5 мая при посадке в аэропорту Шереметьево произошла катастрофа самолета SSJ-100. Самолет "Аэрофлота" после попадания молнии и отказа части техники произвел жесткую посадку, после чего начался пожар. Погиб 41 человек, всего на борту находились 78 человек, в том числе пять членов экипажа.

Sukhoi Superjet 100 — российский ближнемагистральный пассажирский узкофюзеляжный самолёт, предназначенный для перевозки 98 пассажиров на 3 тыс. или 4 тыс. 600 км. Лайнер разработан компанией "Гражданские самолёты Сухого" при участии ряда иностранных партнеров. SSJ 100 - первый пассажирский самолет, разработанный в России после распада СССР.