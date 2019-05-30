26 Сентября 2020
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Общество Центральный ФО В России Москва
(2018) | Фото: Госдума РФ

В Госдуме предложили пожилым россиянам жить впроголодь

Бывший санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко посоветовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь" и заниматься физическими упражнениями, для того, чтобы избавиться от жира, сообщает Rambler News Service.

По его словам, физическая нагрузка нужна, "если сердце позволяет" и эффективна в борьбе с лишним весом, за исключением случаев, когда человек болен сахарным диабетом. Кроме того, бывший санитарный врач призвал к умеренности в пище.

"Надо не забывать, что объем потребляемой пищи, особенно у возрастных людей, когда снижены обменные процессы, тоже должен быть эффективным. Сочетание – жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой – самое эффективное", - заявил он

Так Геннадий Онищенко прокомментировал результаты исследования Американского гериатрического общества, авторы которого отметили эффективность интервальных тренировок для борьбы с ожирением в пожилом возрасте.

Напомним, ранее во ВЦИОМ объяснили причины исторического снижения рейтинга Владимира Путина. По словам главы исследовательского центра Валерия Федорова, дело в том, что россияне не верят в завтрашний день. Соотечественники просто перестали верить в то, что жить станет лучше.

"Это значит: когда начнут расти наши доходы? По данным статистиков, — им, правда, сегодня немногие верят — последние пять лет наши доходы не растут", — сказал он.

Фёдоров признал, что именно пенсионная "реформа" перечеркнула все надежды граждан на завтрашний день — на высокие зарплаты, хорошую медицину, образование и социальное обеспечение. "Нам показали — нет, в будущем мы просто будем больше работать за те же деньги", — пояснил глава ВЦИОМ.

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В Госдуме предложили пожилым россиянам жить впроголодь

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Теги: Геннадий Онищенко, жить чуть-чуть впроголодь, пожилые люди, жир, лишний вес



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Развитие сюжета:

Ранее 31.05.2019 03:01 Мск Онищенко прокомментировал свои слова о жизни впроголодь

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