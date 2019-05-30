Там, где куют кадры будущего

30 мая в "Каменск-Уральском агропромышленном техникуме" состоялось торжественное открытие специализированной аудитории Ростсельмаш в рамках программы "Образование".

Просторная отремонтированная аудитория, вместительностью 30 студенческих мест, оборудованная современной мультимедийной техникой и мебелью, оснащенная учебными наглядными пособиями, появилась в Каменск-Уральском агротехникуме – там, где куют кадры будущего АПК Свердловской области.

Агрокласс будет способствовать повышению эффективности учебного процесса и повышению уровня квалификации специалистов аграрного сектора.

Председатель Наблюдательного совета Каменск-Уральского агропромышленного техникума Михаил Панкратьев отмечает, что такое сотрудничество производителя и профильного учебного заведения выгодно. "Оно направлено на повышение востребованности выпускников, которые в свою очередь должны обеспечить максимальную эффективность выпускаемых компанией Ростсельмаш агромашин. На производстве ребята будут неизбежно сталкиваться именно с современной техникой, поэтому они должны знать как она устроена и как на ней работать", – подчеркивает Михаил Панкратьев.

"Вы не просто открыли класс, а заложили основу сотрудничества, - поздравляя учащихся, сказал председатель Думы Каменск-Уральского муниципального образования Валерий Пермяков. – Как аграрная, область нуждается с современной обучающей базе будущих механизаторов, а значит, такая помощь пойдет на пользу не отдельным заведениям, а промышленности всего региона".

"У нас в планах осуществлять не только помощь в усиленной подготовке студентов, но и дальше проводить уже ставшие традицией для нашей компании курсы повышения квалификации для механизаторов, где опытным комбайнерам рассказывают об особенностях эксплуатации современных инновационных зерноуборочных комбайнов", – добавил руководитель обособленного подразделения АО "Тюменьагромаш" в г. Богданович Евгений Матасов.

Стоит отметить, что это уже пятая специализированная аудитория в Свердловской области. Организаторы проекта, АО Тюменьагромаш и компания Ростсельмаш, намерены продолжить работу по подготовке профессиональных кадров для сельхозотрали региона.