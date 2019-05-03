"День рождения Бандеры отмечают, а про его жертвы забыли": в МИД РФ прокомментировали украинский ответ "Бессмертному полку"

В российском МИДе отреагировали на "украинский ответ" акции "Бессмертный полк". Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил устроить шествие с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев". Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова напомнила о жертвах Степана Бандеры и украинских коллаборационистов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Куда как правильнее в эти майские дни взять в руки портреты замученных бандеровцами и другими украинскими коллаборационистами. А то день рождения Бандеры на Украине отмечают, а про его жертвы забыли", - написала Мария Захарова на своей странице на "Фейсбуке".

Также она посоветовала позвать на акцию экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Напомним, что с мая 2015 г. на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", который запрещает пропаганду и публичную демонстрацию советской символики.