Путин рассказал Трампу об итогах встречи с главой КНДР

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели продолжительные телефонные переговоры, сообщается на официальном сайте Кремля.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны. Обсудив текущее состояние и перспективы двусторонних отношений с акцентом на экономическое сотрудничество, стороны выразили намерение развивать взаимовыгодные торгово-инвестиционные связи. Также главы государств подтвердили обоюдный настрой на активизацию диалога в различных областях, в том числе по вопросам стратегической стабильности.

Проинформировав Трампа об основных итогах состоявшейся 25 апреля во Владивостоке встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном, Путин подчеркнул, что добросовестное выполнение северокорейской стороной своих обязательств должно сопровождаться встречными шагами по снижению санкционного давления на Пхеньян. С обеих сторон отмечена важность последовательного продвижения по пути денуклеаризации и достижения долгосрочной нормализации на Корейском полуострове.

В ходе обсуждения обстановки на Украине в контексте недавно прошедших президентских выборов Путин акцентировал, что новому киевскому руководству нужно предпринять реальные шаги по реализации Минских договорённостей, имеющих ключевое значение для разрешения внутреннего конфликта.

Кроме того, стороны обменялись позициями по Венесуэле. Российский лидер напомнил о суверенном праве граждан латиноамериканской страны самим определять собственное будущее, тогда как внешнее вмешательство и попытки силовой смены руководства Каракаса подрывают перспективы политического урегулирования кризиса.