"Неудачное использование чувствительных символов": нижегородские власти – о продаже георгиевских ленточек со свастикой

Власти Нижегородской области прокомментировали продажу георгиевских лент со свастикой. Заместитель губернатора Дмитрий Краснов назвал инцидент "неудачным использованием чувствительных символов" и сообщил о проводимой полицией проверке.

"Злого умысла в данном случае не было, а было скорее неудачное использование чувствительных символов", — сообщил Краснов. Его слова приводит РИА Новости.

По словам вице-губернатора, полиция изъяла ленты с нацистской символикой из магазина Нижнего Новгорода и сейчас проводит проверку.

Как сообщало Накануне.RU, в социальных сетях появилось фото запакованной георгиевской ленточки со звездой и свастикой.