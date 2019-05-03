03 Мая 2019
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

На Урале мужчина устроил стрельбу во дворе жилого дома

В Каменск-Уральском мужчина открыл стрельбу во дворе жилого дома. Полицейским пришлось прибегнуть к оружию, чтобы арестовать нарушителя спокойствия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Сообщение о выстрелах во дворе жилого дома по улице Советская, 14, поступило сегодня в 05.45. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили на земле несколько гильз и установили квартиру, из которой могли открыть стрельбу.

Приоткрывший дверь квартиры мужчина не реагировал на требования полиции, и правоохранителям пришлось применить оружие – произвести предупредительный выстрел. В результате рикошета мужчина получил телесные повреждения. Сейчас мужчина в травмпункте.

"При досмотре квартиры обнаружены гильзы, газовый и сигнальный пистолеты, зарегистрированный гладкоствольный охотничий карабин и два магазина к нему, а так же более 50 патронов разного калибра", - прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Полиция Каменск-Уральского возбудила уголовное дело по статье "хулиганство".

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На Урале мужчина устроил стрельбу во дворе жилого дома

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Теги: стрельба, каменск-уральский



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