В Зауралье с вертолета тушили пожар высшего ранга: в частном доме взорвался газовый баллон

В Зауралье тушили пожар повышенного ранга. Взрыв газового баллона в одном из частных домов поселка Смолино привел к пожару общей площадью 500 кв. м: из-за ветра огонь быстро перекинулся на два соседних дома. Для ликвидации возгорания из Екатеринбурга вылетел вертолет МИ-8 МЧС России. Двое пострадавших госпитализированы с ожогами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области.

Пожар в частном доме по улице Розы Люксембург в поселке Смолино случился сегодня в 17.30. По предварительным данным, причина – взрыв газового баллона. Из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на два соседних дома. Площадь пожара составила 500 кв. м, ему был присвоен повышенный ранг "Вызов №3".

Для ликвидации пожара из Екатеринбурга прилетел вертолет МИ-8, он сбросил 30 кубов воды при помощи водосливного устройства.

Менее чем за час пожар удалось локализовать, в 19.00 – ликвидировать открытое горение.

В результате пожара пострадали мужчина и женщина 1961 года рождения. С ожогами они госпитализированы в областную клиническую больницу.