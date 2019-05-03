Житель башкирского села подозревается в убийстве своей сестры

В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении жителя села Дюртюли по подозрению в убийстве собственной сестры. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе главы республиканского следственного управления Следственного комитета (СК) РФ.

По данным СК, 3 мая в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела 47-летней женщины с признаками насильственной смерти в частном доме.

По результатам следственно-оперативных мероприятий установлено, что в тот день 34-летний житель села, находясь у себя дома, в ходе ссоры со своей сестрой нанёс ей несколько ножевых ранений, от которых она скончалась на месте. Мать потерпевшей, придя домой, обнаружила тело дочери и вызвала полицию. Обвиняемый скрываться от правоохранителей не стал и сознался в содеянном.

С задержанным были проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.