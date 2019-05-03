Российская дипмиссия передала Госдепу США ноту протеста из-за приговора Бутиной

Посольство РФ в Вашингтоне передало ноту протеста Госдепартаменту США из-за приговора Марии Бутиной.

Напомним, 26 апреля обвинённая в незаконной работе иноагентом россиянка была приговорена к полутора годам тюрьмы. Чуть более половины этого срока она уже провела под стражей.

Российские дипломаты оценили решение американского суда как "неправомерное", однако отметили, что Бутина "стойко и с достоинством переносит все тяготы тюремного заключения".

"Требуем от американских властей обеспечить защиту прав и законных интересов нашей соотечественницы в соответствии с международными стандартами в области прав человека", — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Бутина была задержана 15 июля 2018 года в Вашингтоне по подозрению в шпионаже. В том же месяце ей предъявили обвинение в работе иностранным агентом.