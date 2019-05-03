Инаугурация Зеленского может состояться 19 мая

Депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко предложил назначить инаугурацию новоизбранного президента страны Владимира Зеленского на 19 мая.

Проект постановления зарегистрирован сегодня, 3 мая, на сайте парламента.

Отметим, согласно украинскому законодательству, вступление новоизбранного главы государства на свой пост должно состояться в течение 30 дней после официального оглашения результатов выборов Центризбиркомом.

Зеленский был официально объявлен президентом Украины 30 апреля. Артист набрал 73,22% голосов, большинство которых приходится на юго-восточные области страны. В свою очередь, его главный оппонент, действовавший на тот момент глава государства Пётр Порошенко получил 24,45% голосов избирателей, 62% из которых — в Львовской области.