Глава Татарстана заработал более 8 млн рублей в 2018 году

Президент Татарстана Рустам Минниханов заработал 8,5 млн рублей в 2018 году, согласно опубликованной декларации о доходах сотрудников Аппарата главы республики.

"Декларированный годовой доход Минниханова — 8 549 675,30 рублей", — говорится в документе. В собственности президента Татарстана отсутствует недвижимость, при этом он задекларировал жилой дом и земельный участок в пользовании.

В свою очередь, супруга главы республики Гульсина Минниханова задекларировала 154 906 755,44 рублей годового дохода, а также жилой дом, три земельных участка, гостевой дом, квартиру и машино-место в собственности. Кроме того, она владеет имуществом в Объединённых арабских эмиратах, а именно — квартирой площадью более 200 "квадратов" и двумя парковочными местами.



Путин и Минниханов