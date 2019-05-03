03 Мая 2019
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Политика Приволжский ФО

Глава Татарстана заработал более 8 млн рублей в 2018 году

Президент Татарстана Рустам Минниханов заработал 8,5 млн рублей в 2018 году, согласно опубликованной декларации о доходах сотрудников Аппарата главы республики.
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"Декларированный годовой доход Минниханова — 8 549 675,30 рублей", — говорится в документе. В собственности президента Татарстана отсутствует недвижимость, при этом он задекларировал жилой дом и земельный участок в пользовании.

В свою очередь, супруга главы республики Гульсина Минниханова задекларировала 154 906 755,44 рублей годового дохода, а также жилой дом, три земельных участка, гостевой дом, квартиру и машино-место в собственности. Кроме того, она владеет имуществом в Объединённых арабских эмиратах, а именно — квартирой площадью более 200 "квадратов" и двумя парковочными местами.

Владимир Путин, Рустам Минниханов(2017)|Фото: kremlin.ru
Путин и Минниханов

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Глава Татарстана заработал более 8 млн рублей в 2018 году

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Теги: Рустам Минниханов, Гульсина Минниханова, доходы, Татарстан, декларация



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