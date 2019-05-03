"Казтрансгаз" возобновил транзит газа из Туркмении в Россию

АО "Казтрансгаз" возобновил транзит туркменского газа через территорию Казахстана в Россию по магистральному газопроводу "Средняя Азия – Центр". Об этом сообщается на сайте компании.

Объём транспортируемого топлива составляет 15 млн кубометров в сутки, из них уже передано более 220 млн кубометров.

Как отметили в "Казтрансгазе", режим транспортировки "был запущен всего за несколько суток", что объясняется современными технологиями и модернизацией газопровода.

Транзит туркменского газа через газотранспортную систему Казахстана был прекращён в 2016 году.

В начале 2019 года между Ашхабадом и Москвой были достигнуты договорённости о возобновлении поставок "голубого топлива" в рамках действующего межправительственного Соглашения о сотрудничестве в газовой сфере до 2028 года, что позволило восстановить взаимовыгодное сотрудничество в газовой сфере сразу трём государствам.