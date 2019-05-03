Барецкий утверждает, что Резник якобы "уже давно сидит на анаше"

СМИ заинтересовались депутатом петербургского Законодательного собрания Максимом Резником, передает корреспондент Накануне.RU. В Рунете 2 мая появилось видео, на котором парламентарий курит, судя по всему, марихуану, стоя на балконе и ни от кого особо не скрываясь. Позже информацию о пристрастии депутата к наркотикам подтвердил и шоумен Стас Барецкий.По словам Барецкого, раньше они вместе с Резником курили анашу на корпоративах.

Шоумен рассказал, что он давно знает о пристрастии Резника к запрещенным наркотическим веществам. Однако он успел завязать с пагубной привычкой, а парламентарий, видимо, её сохранил: «Сто процентов, у меня даже видео есть. Мы сидели на корпоративе и курили анашу».

Шоумен пошутил над увлечением Резника. Он отметил, что депутат руководит комиссией по культуре и, вероятно, увлечение наркотиками помогает ему найти поддержку среди «несознательной» молодежи.

На молодежных тусовках часто что-нибудь курят, отметил музыкант. Только желание Резника сойти за «своего» среди подрастающего поколения не идет ему на благо, добавил он. Барецкий отметил, что в последнее время депутат, похоже, пустился во вся тяжкие.