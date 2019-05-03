03 Мая 2019
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Политика В бывшем СССР ДНР и ЛНР

В Донецке "штурмуют" Миграционную службу для подачи документов на гражданство РФ

У здания Миграционной службы МВД ДНР в Донецке скопилось огромное число желающих подать документы на получение гражданства РФ. Корреспондент Накануне.RU побывал на месте, чтобы увидеть все своими глазами.
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Визуально у здания находятся около ста человек. Однако многие просто "отошли", чтобы не простаивать часами. Чтобы занять очередь, нужно записаться в специальный список. В два часа дня там уже было 253 фамилии. Но реальные шансы попасть сегодня в заветный кабинет есть у немногих: на очереди был только номер 40. По его словам, он стоит с пяти утра. То есть за сутки не примут и ста человек, и, вероятно, список сохранится до следующего дня.

Утром МВД ДНР сделало заявление об упрощении в целях удобства процедуры оформления документов для получения паспорта РФ. В Миграционную службу можно не подавать нотариально заверенные копии ряда документов, а достаточно обычных копий, которые заверяет должностное лицо Миграционной службы. Среди них: паспорт гражданина ДНР, паспорт гражданина Украины, свидетельства о рождении, браке, разводе, перемене фамилии. Нотариально заверенный перевод нужен только следующих документов (если они есть): паспорта гражданина иностранного государства; свидетельства о рождении, браке, разводе, перемене фамилии, заполненные не на русском или украинском языках; свидетельства о рождении детей, заполненные не на русском или украинском языках. В ДНР такие документы есть у очень немногих.

Также необходимо написать заявление о приеме в гражданство РФ и предоставить квитанции об оплате услуг и пошлин (они предоставляются в Миграционной службе после приема документов, а оплачиваются в отделениях Центрального республиканского банка), справку с места работы/службы/учебы или копию пенсионного удостоверения и восемь фотографий размером 35х45 на матовой бумаге.

По факту подачи заявлений на получение гражданства РФ в Киеве выступают с угрозами. Замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" и вынужденно перемещенных лиц Юрий Грымчак заявил, что Украина вычислит всех, кто получит российский паспорт. При этом он сослался на то, что в России эти данные якобы открытые. Ранее он пригрозил лишением украинского гражданства для получателей российских паспортов.

"Я думаю, что так надо будет делать - аннулировать паспорта Украины, паспорта зарубежные, внутренние и так далее", - сказал Грымчак.

Министр социальной политики Андрей Рева назвал "негодяями" тех, кто хочет получить российский паспорт. Платить им пенсии недопустимо, подчеркнул он.

А глава МИД Украины Павел Климкин призвал жителей Донбасса не получать российские паспорта, чтобы не "лишаться будущего".

Напомним, Украина грозит России новыми санкциями и отказывается признавать российские паспорта у жителей Донбасса.

С 7 мая документы на гражданство РФ начнут принимать все 33 отделения Миграционной службы ДНР. Уже сейчас ясно, что в большинстве из них будут такие же очереди. По опросу МВД РФ, в ДНР и ЛНР гражданство РФ хотят получить 86% жителей, т.е. около 3 млн человек.

ДНР, Донецк, очередь на гражданство РФ, паспорт РФ(2019)|Фото:

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В Донецке "штурмуют" Миграционную службу для подачи документов на гражданство РФ

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Теги: ДНР, ЛНР, Донбасс, паспорт РФ, гражданство РФ



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