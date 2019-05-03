В Крыму упал воздушный шар с людьми в корзине

Сегодня утром в Крыму упал воздушный шар с людьми "на борту". Четверо пассажиров выпали из опрокинувшейся корзины, а 12-летняя девочка еще некоторое время летала над окрестностями пригорода Феодосии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

Происшествие случилось сегодня в 7.20 утра. Воздушный шар, взлетевший с площадки в районе села Журавки, при первой посадке у подстанции "Кафа" столкнулся корзиной о землю, в результате чего корзина опрокинулась и из нее выпало четыре человека. После чего шар поднялся в воздух и начал удаляться в сторону Феодосийского залива. Девочка 2007 года рождения осталась в корзине.

Спасатели отправили на место происшествия пожарных, катер ГИМС и вертолет МИ-8.

Спустя некоторое время шар опустился во дворе частного дома.

"К счастью девочка 2007 года рождения - жительница Самары - в медицинской помощи не нуждалась", - отметил начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Еремеев.