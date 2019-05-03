В Правительстве РФ опровергли родство жены Медведева и глав "Мираторга"

03 Мая 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что означает решение о выдаче паспортов в ЛДНР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В России

В Правительстве РФ опровергли родство жены Медведева и глав "Мираторга"

В пресс-службе Правительства РФ опровергли наличие родственных связей между супругой премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга "Мираторг" братьями Виктором и Александром Линниками.

"В связи с некорректными публикациями и поступившими вопросами официально сообщаем об отсутствии каких-либо родственных связей между супругой председателя правительства РФ и руководством АПХ "Мираторг", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Правительства.

Там подчеркнули, что Виктор и Александр Линники "не являются ни ближними, ни дальними родственниками Светланы Медведевой".

Отметим, что публикации насчет "родства" Светланы Медведевой основывались на то, что девичья фамилия супруги премьера - Линник.

Светлана Медведева, 8 июля, новый праздник, эмблема ромашка(2017)|Фото: peremeny.ru

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Правительстве РФ опровергли родство жены Медведева и глав "Мираторга"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: светлана медведева, мираторг



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 6776

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети