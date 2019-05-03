В Правительстве РФ опровергли родство жены Медведева и глав "Мираторга"

В пресс-службе Правительства РФ опровергли наличие родственных связей между супругой премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга "Мираторг" братьями Виктором и Александром Линниками.

"В связи с некорректными публикациями и поступившими вопросами официально сообщаем об отсутствии каких-либо родственных связей между супругой председателя правительства РФ и руководством АПХ "Мираторг", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Правительства.

Там подчеркнули, что Виктор и Александр Линники "не являются ни ближними, ни дальними родственниками Светланы Медведевой".

Отметим, что публикации насчет "родства" Светланы Медведевой основывались на то, что девичья фамилия супруги премьера - Линник.