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Политика В бывшем СССР Украина

Нашли крайних. По делу об Одесской Хатыни вручили подозрения четырем милиционерам

По делу о сожжении в Одессе 2 мая 2014 года людей, выступавших против нацистской власти на Украине и за единство с Россией, генпрокуратура Украины вручила подозрения четырем бывшим чиновникам МВД. Об этом сообщает ведомство в Facebook.
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Прокуратура пишет, что она осуществляла расследование по факту "ненадлежащего исполнения служебных обязанностей" и нашла четырех виновных: бывшего главу Одесского городского управления ГУ МВД Украины в Одесской области, его зама, бывшего начальника горотдела и бывшего начальника полка патрульной службы и отдела общественной безопасности. Они подозреваются в "злоупотреблении служебным положением" и оставлении без помощи людей, "находящихся в опасном для жизни состоянии".

Обвинительные акты с данными подозрениями были переданы в суд, а бывший замначальника ГУ МВД Украины в Одесской области объявлен в обыск.

Эти подозрения больше похожи на глумление над памятью погибших. Никакого реального расследования за пять лет не проведено. Нацисты злорадствуют открыто, а власти обходят стороной этот вопрос. К слову, 2 мая ни одно из первых лиц страны даже не упомянуло о годовщине Одесской Хатыни, а уходящий президент Петр Порошенко написал пост о погибшем в Донбассе боевике. При этом вечером 2 мая по Одессе украинские нацисты прошлись устрашающим факельным "маршем украинского порядка".

Напомним, накануне в городе почтили память погибших пять лет назад.

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Нашли крайних. По делу об Одесской Хатыни вручили подозрения четырем милиционерам

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Теги: Украина, Одесса, Хатынь, 2 мая



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