На Южный Урал надвигается шторм

Синоптики прогнозируют усиление ветра в Челябинской области. Завтра на территории региона порывы могут достигать до 20 м/с, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

По данным Челябинского Гидрометцентра, 4 мая на территории области ожидаются порывы ветра до 20 м/с и небольшой дождь. В отдельных районах – грозы. Температура воздуха - от 16 до 21 градуса тепла.

Спасатели предупреждают о возможном нарушении электроснабжения, пожарах, падении деревьев и рекламных конструкций в населенных пунктах.