"Он слишком молод, чтобы делать такие заявления": в Крыму напомнили Зеленскому об общем России и Украины

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский слишком молод, чтобы заявлять, будто у Украины и России общая только граница. Такое мнение высказал первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Как сообщало Накануне.RU, Владимир Зеленский заявил, что у Украины с Россией общая только граница. Об этом он написал в Facebook в ответ на слова президента РФ Владимира Путина, что у России и Украины много общего и от общего гражданства люди только выиграют.

"Он слишком молод и мало пробыл в качестве президента, чтобы делать такие заявления. Нас объединяет многовековая история, совместная борьба против врагов, которые нападали на Советский Союз, совместная победа в Великой Отечественной войне, общая история, культура, тесные родственные связи", - заявил Фикс в комментарии для РИА Новости.