В Пермском крае подростки делали зарядку у Вечного огня

В Березниках девочки-подростки занялись гимнастикой у Вечного огня. Фото возмутили жителей Пермского края, посчитавших такие действия кощунством, а мемориал - неподходящим местом для зарядки. Однако некоторые восприняли поступок подростков спокойно, передает корреспондент Накануне.RU.

Фото подростков, упражняющихся у Вечного огня, появилось в группе "ЧП Березники" в социальной сети "Вконтакте".

"Бесстыжие. На Вечном огне устроили гимнастику и еще фоткались. Ненормальные", - подписал фото автор поста.

Мнение прикамцев о поступке девочек разделились.

"Это особое место, память ветеранам и погибшим в Великой Отечественной войне, это не место для танцев и подобных выкрутасов, есть места, куда можно деть свою энергию", - написал житель Березников Даниил.

"Это святотатство и кощунство! Так делать нельзя! Это простые и понятные истины! Девочки и мальчики, прыгающие на мемориале, принесите цветы к памятнику и извинитесь!" – добавила Ольга.

"Лучше уж дети с гимнастикой, чем пьющие взрослые вдоль забора", - заступилась за подростков Алина.

"Молодцы, спортом занимаются, а не по подворотням шляются", - поддержала Любовь.

Отметим, что подобные ситуации на мемориалах не редкость: в апреле в Нефтеюганске вандал сжег венок на Вечном огне, в Златоусте 14-летняя школьница бросила в Вечный огонь памятный венок и подкурила от его пламени, а в Челябинске мужчина пытался разогреть тушенку на мемориале.