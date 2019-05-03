03 Мая 2019
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Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО

Ямальцев возмутил "пивной танк" в одном из супермаркетов Ноябрьска

Жителей Ноябрьска возмутило использование макета танка с атрибутикой Дня Победы в качестве подставки под пивные банки. Такая рекламная конструкция появилась в одном из супермаркетов в преддверии 9 мая, передает корреспондент Накануне.RU.

Ямальцы окрестили авторов инсталляции с танком и пивом "моральными уродами"

"Люди, что с вами творится? Где моральные принципы? Чему вас в школе учили? Я понимаю, что сейчас каждый сам за себя, но на этом не стоит делать рекламу, мы не знаем что такое "Война" и дай бог не знать. Должно быть уважение к тем, кто за нас жизни отдавал, чтобы мы жили", - написала Елена в группе "Независимый Ноябрьск" в социальной сети "Вконтакте".

"Жаль, что нет у нас органов, штрафующих за ненадлежащее использование георгиевской ленточки и символов Победы", - прокомментировала пост Татьяна.

пивной танк(2019)|Фото: vk.com/nezavisimyynoyabrsk

Напомним, на днях в Нижнем Новгороде в продаже появились георгиевские ленты со свастикой. Информацией уже заинтересовались правоохранители.

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Ямальцев возмутил "пивной танк" в одном из супермаркетов Ноябрьска

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Теги: пивной танк, ноябрьск, день победы, пиво



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