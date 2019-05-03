Ямальцев возмутил "пивной танк" в одном из супермаркетов Ноябрьска

Жителей Ноябрьска возмутило использование макета танка с атрибутикой Дня Победы в качестве подставки под пивные банки. Такая рекламная конструкция появилась в одном из супермаркетов в преддверии 9 мая, передает корреспондент Накануне.RU.

Ямальцы окрестили авторов инсталляции с танком и пивом "моральными уродами"

"Люди, что с вами творится? Где моральные принципы? Чему вас в школе учили? Я понимаю, что сейчас каждый сам за себя, но на этом не стоит делать рекламу, мы не знаем что такое "Война" и дай бог не знать. Должно быть уважение к тем, кто за нас жизни отдавал, чтобы мы жили", - написала Елена в группе "Независимый Ноябрьск" в социальной сети "Вконтакте".

"Жаль, что нет у нас органов, штрафующих за ненадлежащее использование георгиевской ленточки и символов Победы", - прокомментировала пост Татьяна.

Напомним, на днях в Нижнем Новгороде в продаже появились георгиевские ленты со свастикой. Информацией уже заинтересовались правоохранители.