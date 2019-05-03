03 Мая 2019
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Курганская область заняла второе место по уровню смертности в стране

Курганская область заняла второе место по уровню смертности в стране по итогам первого квартала 2019 г.
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Лидером антирейтинга стала Тверская область с результатом в 2,8 промилле. Этот показатель демонстрирует количество умерших на 1 тыс. населения. Второе место заняла Курганская область (2,736), третье и четвертое - Псковская и Ивановская область (2,732).

Наименьший коэффициент смертности - в Дагестане, Чечне и Ингушетии.

Рейтинг составила газета "Псковская губерния" на основе данных Росстата за январь-март 2019 г.

Напомним, в начале апреля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила депутатам Госдумы о росте смертности в 32 регионах страны по итогам прошлого года.

Отметим, что не так давно Курганскую область признали лидером по оттоку населения в России. По мнению сенатора Сергея Лисовского, представляющего регион в Совете Федерации, для исправления ситуации Зауралью следует начать с развития производства: Правительство могло бы разместить в регионе большой производственный заказ ради привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест. Своим мнением член верхней палаты парламента поделился в откровенном интервью Накануне.RU.

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Курганская область заняла второе место по уровню смертности в стране

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Теги: курганская область, смертность



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