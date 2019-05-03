На Южном Урале при пожаре погибли мать с ребенком

В Верхнем Уфалее при пожаре в частном деревянном доме погибли женщина и ее двухлетняя дочь. Отец семейства отделался ожогами.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, пожар случился сегодня утром. Пожарные прибыли через семь минут после сигнала и обнаружили тела женщины 1990 года рождения и ее двухлетней дочери. Главу семейства 1989 года рождения госпитализировали с ожогами.

Для выяснения причин произошедшего в район ЧП выехала испытательная пожарная лаборатория.

Следователи начали проверку. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.