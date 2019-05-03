Жители ДНР выстроились в очереди за российскими паспортами

В Донецкой народной республике выстроились очереди из желающих получить российские паспорта. На момент начала приема документов в 9.00 у здания миграционной службы МВД собралось уже более 80 человек

"Тут уже с пяти утра стоят. Мы в 06.30 здесь были, хочется в первых рядах получить паспорт, мы ждали этого пять лет", — рассказал РИА Новости один из жителей Донецка.

Как сообщало Накануне.RU, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления гражданства РФ жителям ДНР и ЛНР.

МВД республики сообщало о растущем числе желающих получить российский паспорт.

С 7 мая подать документы на оформление российского гражданства можно будет во всех подразделениях миграционной службы ДНР. После приема документов они будут направляться в аппарат Миграционной службы, а затем - в УВМ ГУ МВД России по Ростовской области, где их и будут рассматривать в срок до трех месяцев. Из ДНР будут ходить специальные автобусы для тех, кто будет ехать за российским паспортом.

Украина грозит новыми санкциями и отказывается признавать российские паспорта у жителей Донбасса.