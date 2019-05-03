03 Мая 2019
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Экономика Украина

Украинский политик заявил о деградации экономики страны

Экономика Украины деградирует и в ближайшем будущем у нее нет перспектив развития. Об этом бывший министр экономики страны Виктор Суслов заявил в интервью телеканалу ZIK 1.

Как сообщало Накануне.RU, в феврале глава Минфина Украины Оксана Маркарова заявила, что экономика страны стабилизировалась и растет уже 12 кварталов подряд. Также министр озвучила прогноз, согласно которому Украина достигнет уровня экономики Польши, но только через 50 лет.

По словам Суслова, нынешняя власть загнала страну в кризис, ее заявления об экономическом росте совершенно не соответствуют действительности, на Украине наблюдается устойчивая "деградация". Население страны выживает за счет соотечественников, работающих за рубежом, либо благодаря иностранным займам, добавил он.

"Терять такие мощные отрасли промышленности, которые у нас были… мощное авиастроение, за пять лет мы не произвели ни одного самолета. Все кораблестроительные заводы почти ничего не производят, они в кризисе, объемы производства упали многократно", — заявил Суслов, его слова приводят "Известия".

Экс-министр экономики отметил, что скоро в стране будут изношены почти все блоки атомных электростанций, а их ремонт никто не планирует.

Напомним, Украина попала на шестое место в рейтинге стран мира с "несчастной" экономикой.

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Украинский политик заявил о деградации экономики страны

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Теги: украина, экономика, суслов



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