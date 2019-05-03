На Украине предложили выйти с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев"

Глава МИД Украины Павел Климкин предложил провести в стране акцию в ответ на "Бессмертный полк" – пройтись по улицам с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев". Об этом украинский чиновник написал на своей странице на "Фейсбуке", передает корреспондент Накануне.RU.

Пользователь "Фейсбука" Андрей Курков предложил украинцам устроить свою акцию в ответ на проводимый в России "Бессмертный полк" – выйти с портретами "погибших за Украину на Донбассе, с портретами пропавших без вести там же и в Крыму, с портретами похищенных и спрятанных в тюрьмах РФ украинских граждан". Глава МИД Украины назвал идею разумной

"Тогда предлагаю выйти на улицы также с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий. Это будет адекватный ответ для полноты картины в людском и историческом измерениях", - написал Климкин.

Напомним, что с мая 2015 г. на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", который запрещает пропаганду и публичную демонстрацию советской символики.

Ранее глава МИД Украины заявил, что Россия стала сталинистской, и это его ужасает. Так он прокомментировал новые результаты социологического опроса "Левада-центра" об отношении россиян к Иосифу Сталину, которые показали, что роль Сталина в истории страны положительно оценили 70% граждан, отрицательно - 19%. Лично хорошо относятся к Сталину 51%, плохо - 14%.