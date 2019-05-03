В ДТП под Калугой погиб 5-летний ребенок

В ДТП под Калугой погиб пятилетний ребенок. Вчера "Тойота Ленд Крузер" столкнулась с "Шевроле", которую от удара вынесло на движущуюся во встречном направлении "Тойоту Короллу" с четырьмя детьми в салоне. Один из них, пятилетний мальчик, не выжил, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

ДТП случилось вчера днем. 67-летний водитель "Тойоты Ленд Крузер" ехал из Москвы в сторону Калуги и столкнулся с автомобилями "Дэу" и "Шевроле", которые двигались в попутном направлении. От удара "Шевроле" вынесло на движущейся во встречном направлении автомобиль "Тойота Королла". В последнем находилось шестеро человек - две женщины и четверо детей в возрасте от года до 12 лет. В результате аварии скончался пятилетний мальчик.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по Калужской области, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Калужские следователи ходатайствовали о передаче уголовного дела по факту ДТП с участием четырех автомобилей на трассе М3 "Украина" в Боровском районе в производство следователей СК России.