В Зауралье объявили штормовое предупреждение

В Курганской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

Сегодня синоптики прогнозируют усиление юго-западного ветра до 11 м/с в отдельных районах области, днем порывы могут достигать 12-17 м/с.

В связи с этим в населенных пунктах возможно отключение электроэнергии, пожары, ДТП, обрушения деревьев и рекламных щитов.

Спасатели предупреждают жителей Курганской области о непогоде через СМС.